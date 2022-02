Sportclub Eefde is op sfeervolle middag de eerste ploeg die JVC Cuijk in bedwang kan houden

Eefde heeft het niet zo makkelijk sinds het voetbalseizoen weer is hervat. De oefenwedstrijden van de afgelopen weken verliepen niet heel soepel, er zijn spelers geblesseerd en er zijn coronagevallen binnen de selectie. Een selectie die sowieso al behoorlijk aan de krappe kant is. Toch is Panman blij dat het weer is begonnen. ,,Het is mooi dat het weer om ‘het echie’ gaat, de mannen kijken weer uit naar de zaterdag. Mentaal is iedereen ook toe aan de herstart, alleen fysiek zijn we er nog niet helemaal.”