Stadsaak naar nieuw Ettegerpark

Het groene onderdeel van de nieuwe wijk ten noorden van het stationsgebied moet Ettegerpark gaan heten, naar voormalig Zutphens stadsarchitect F.H. van Etteger. Bestaande en toekomstige omwonenden konden deze week een eerste ontwerp van het park van Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten bekijken. De komende tijd wordt in samenspraak met omwonenden bekeken of daar nog aanpassingen aan worden gedaan.

Het onderbrengen van de ongeveer uit 1647 stammende stadsaak is wellicht het opvallendste onderdeel van het plan voor het Ettegerpark. De praam van ruim twaalf meter lengte en maximaal 2,7 meter breedte werd eind 2014 in relatief goede staat in de grond aangetroffen. Daarna kwamen honderden belangstellenden naar de Broodfabriek om de oude Zutphense boot te bekijken. Het gespecialiseerde bedrijf Panoptes Heritage stak vorig jaar nog veel tijd in het handmatig inscannen van alle onderdelen van de praam om daarmee een 3D-weergave van de stadsaak te maken. Die aak zelf moet weer de grond in, maar op de plek waar dat gaat gebeuren komt een blijvende herinnering aan de bijzondere vondst. In een ontwerp van hout en staal op ware grootte wordt de praam zichtbaar gemaakt.

Het voorlopige ontwerp van het park wordt verder logischerwijze gekenmerkt door veel groen en ook voor natuurlijk spelen wordt ruimte gemaakt. Veel klimbomen, rotsen en boomstammen komen terug in het ontwerp, dat ook voorziet in een sportieve hardloopronde en een trapveldje. Het kunstwerk Samenspanning van elementen krijgt een plaats in het nieuwe park op Noorderhaven. Voor de drie gestapelde kubussen van Marius van Beek was op de Overwelving geen ruimte meer na de herinrichting van dat gebied die resulteerde in de Stadsdiagonaal.

Eerste helft 2019

“Dit ontwerpplan is een eerste denkrichting”, licht gemeentelijk projectmanager Peter Kelder toe. “Er is dus nog niks in beton gegoten, maar bewoners reageren wel enthousiast. Het wordt echt een park van en voor Noorderhaven.” De planning van de planvorming en aanleg van het Ettegerpark is mede afhankelijk van andere projecten in het gebied en staat dus nog niet vast, maar vooralsnog wordt gemikt op aanleg in de eerste helft van 2019.