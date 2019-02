Stadsdichterschap Zutphen wordt duobaan

,,Het zijn twee dichters die onderling zeer verschillen en elkaar samen prachtig aanvullen”, zei juryvoorzitter Vermeulen. In de jury zat ook Mas Papo, die de afgelopen twee jaar de functie van stadsdichter bekleedde. In de bibliotheek aan het Broederenkerkplein las hij voor de laatste keer in die hoedanigheid voor.

Nauwelijks verstaanbaar

,,Ik ben blij dat ik er vanaf ben”, grapte hij. Hij was, evenals enkele anderen, aanvankelijk nauwelijks verstaanbaar door de galmende microfoon. Van de scheidende stadsdichter verschijnt steevast een bundel. Die van Papo heet Wat mij bezighield. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan de burgemeester. Zij trad twee jaar geleden ongeveer gelijktijdig aan. Vermeulen: ,,Jij treedt nu af, maar ik ga nog een tijdje door. Goed dat dankzij jou zoveel mensen met de dichtkunst in aanraking zijn gekomen.” Verder te gast waren het combo (muziek en tekst) Romheen met la Zona en de dichters Willem van Toorn en Willem Thies. Ook de nieuwe stadsdichters traden op, meteen nadat de uitslag bekend was gemaakt.

Blij verrast

Volgens Vermeulen was de jury ,,blij verrast met de hoeveelheid inzendingen en de kwaliteit ervan”. ,,Tien dichters lieten zich van hun beste kant zien, horen en lezen.” De voorronden hadden vorig jaar plaats. Er bleven zes genomineerden over (van de tien). Vermeulen las voor uit het juryrapport: ,,Otteline van Panthaleon van Eck schrijft bedachtzame gedichten over het menselijk bedrijf, dat ze met mildheid en levenswijsheid, ongetwijfeld opgedaan in haar praktijk als psycholoog, tegemoet treedt. Met rake woorden zet ze de broosheid van het leven op papier.”

Het absurde

Over Merel Hubatka: ,,Zij laat in haar gedichten zien over een goed oog voor het absurde te beschikken – een spelfout of een plotseling opduikende kever is voldoende om elk menselijk streven te ondermijnen. Maar juist daaruit put zij schoonheid en troost.” Over allebei: ,,Ze schrijven gedichten die tegelijkertijd helder én gelaagd zijj, toegankelijk én diep.”

Poëtische stad