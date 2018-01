Stamppot als haute cuisine voor Zutphense ouderen

Het nieuwjaarsdiner is bedoeld voor ouderen met een behoefte aan gezelschap, zegt voorzitter Steven MacLean van Ronde Tafel 17, een lokale serviceclub. "We hebben net de feestdagen achter de rug. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat deze worden doorgebracht met familie of vrienden. Daarom willen wij deze mensen een warme avond bezorgen, een mooie herinnering."

Om het diner te kunnen bekostigen hebben leden van de serviceclub in Frankrijk champagne ingeslagen en dit doorverkocht in hun netwerk. "We hebben zo'n vijfhonderd flessen verkocht. Omdat we de flessen zelf met een grote bus in Frankrijk hebben opgehaald, konden we de prijs laag houden", zegt MacLean. "Er is plek voor zo'n honderd ouderen. Die zijn aangemeld via stichting Perspectief."