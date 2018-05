‘Stank Doornberg Almen op warme dagen niet te harden’

De gemeentewoordvoerder zei dit tijdens een rechtszaak over Doornbergs vergunning in Den Haag, bij de Raad van State. „Een ambtenaar heeft regelmatig bij Doornberg gecontroleerd. Daarbij rook hij wel wat, maar dat viel allemaal binnen de geurnormen", liet de gemeentewoordvoerder weten. Omwonenden lachten er om, waarna de gemeentewoordvoerder gepikeerd reageerde.

Penetrant

De advocaten van omwonenden, onder meer verenigd in Stichting Almens veld en Bos, kunnen zich niet voorstellen dat de Lochemse milieucontroleur de penetrante rubbergeur niet rook. „Hoe kan de gemeente Lochem zeggen dat er geen stanknormen zijn overtreden als er geen stanknormen in de vergunning zijn opgenomen?", vroeg de raadsvrouw van omwonende J. Reezigt.

Buurman Bernard Aiking vond het betoog van de gemeente ongeloofwaardig. „De stank is meestal niet te harden. Zeker op warme dagen zoals nu. Dan kun je niet in de tuin zitten. Overal ruik je de rubberstank. Ik woon op 50 meter afstand en ruik het rubber altijd. En als de wind verkeerd staat of het is warm stinkt het als de neten."

Geurbeleving

De omwonenden hopen dat de Raad van State de omgevingsvergunning voor Doornberg in de prullenmand deponeert. Volgens hen hoort een bandenafvalbedrijf niet in een bosrijke omgeving. De gemeente Lochem gaf toch toestemming aan Doornberg omdat het bedrijf qua milieubelasting vergelijkbaar zou zijn met het houtopslagbedrijf Topwood dat eerst aan de Scheggertdijk zat.

Tijdens de zitting probeerden de tegenstanders aan te tonen dat een rubberafvalbedrijf niet te vergelijken is met een houtopslagbedrijf, alleen al wat uitstraling en geurbeleving betreft. Hout en houtgeur passen wel in een bos, rubber en rubberstank niet, is hun redenatie. De gemeentewoordvoerders wrongen zich in allerlei bochten om aan te tonen dat er weinig verschil tussen een houtopslag- en rubberafvalbedrijf zit.

Zwakke punten

De Raad van State stuitte op een fiks aantal zwakke punten in de vergunning. Zo is niet duidelijk of Doornberg op maximaal 12 dagen per jaar, 8 dan wel 12 uur per mag 'shredderen'. Verder bestaat twijfel over het in kaart brengen van de stankoverlast en het brandveiligheidsrisico. Immers, zowel hout als rubber kunnen flinke branden opleveren, maar de gevolgen en duur kunnen heel anders zijn.