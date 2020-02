Stankoverlast in Zutphen moet na de zomer minder worden door enorme pijp

Verzet tegen asfalte­ring zandpad bij Lochem ‘om gescheur te voorkomen’

16:30 Bewoners van recreatiehuisjes in het buitengebied van Lochem zijn fel tegen asfaltering van het zandpad van de Ossenbeltsdijk, waar paardenfokkerij Sham Stables om vraagt. De gemeente ging er al mee akkoord, maar de politiek vindt dat besluit op zijn minst voorbarig. ,,Het is niet nodig, het is een natuurgebied én het is gevaarlijk", zegt bewoner Dick Heesen.