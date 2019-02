‘Steekincident Zutphen’ blijkt verkeersconflict, één lichtgewonde

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een ‘conflict tussen twee mensen’. Daar zou wel iemand bij gewond zijn geraakt, maar niet ernstig.

Akkefietje

Volgens medewerkers van bloemenwinkel De Klavertuin was er bij hen voor de deur een akkefietje tussen een automobilist en een fietser. Die laatste zou zijn afgesneden door de auto, ter hoogte van de bloemenwinkel waar een soort versmalling in de weg zit. Volgens de medewerkers zou een meter of vijftig verderop de fietser zijn geraakt door de auto. ,,Er was een luide knal hoorbaar", aldus de medewerkers. De fietser is op de grond beland en was knock-out, aldus de getuigen. De auto is doorgereden.

Politie, ambulances en er was zelfs even sprake van een traumaheli, rukten vanmiddag uit naar het - achteraf vermeende - steekincident aan de Emmerikseweg/Buitensingel in Zutphen. Wat de reden was dat er direct zo hoog werd opgeschaald, is niet duidelijk. De politiewoordvoering kan vandaag alleen op calamiteiten reageren.

‘Rustige wijk’