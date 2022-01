Stel uit Warnsveld verdacht van tillen Defensie voor anderhalve ton, zaak uitgesteld wegens corona

Scheiden in coronatijd is zwaarder, Petra (50) uit Zutphen weet er alles van: ‘Ruzie om wasknij­pers’

De donkere maanden rond de jaarwisseling zijn al zwaar voor stellen die met elkaar in de clinch liggen, maar corona doet daar een flinke schep bovenop. Geldproblemen, ruzies over vaccineren, een gebrek aan afleiding; Petra Ackermans uit Zutphen ziet het allemaal gebeuren. Zij staat talloze stellen in scheiding bij. ,,Over de kleinste dingen wordt ruziegemaakt.”

