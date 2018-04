Stel uit Warnsveld verdacht van verkeersgeweld Zutphen

Dat bleek woensdag bij de politierechter in Zutphen. Johan B. (27) en Glenda V. (32) werden woensdag vroeg in de ochtend door agenten opgehaald. Op een vorige zitting waren ze niet verschenen en de politierechter wilde dat nu voorkomen. De twee stonden terecht voor twee gevallen van openlijke geweldpleging.

Knokpartij

Op 26 oktober vorig jaar knalde hun wagen achterop een wachtende auto op de Dijckmeesterweg in Zutphen. Maar in plaats van de schade af te wikkelen reed het duo door, zo verwijt het Openbaar Ministerie ze. Toen de man wiens auto schade opliep het duo achterhaalde, ontstond een knokpartij op de weg. B. en V. werden kort erna opgepakt en opgesloten. In januari zou het andermaal mis zijn gegaan. Op 12 januari werd op de Sidneystraat in Zutphen een man mishandeld. Ook hiervan wordt het duo verdacht.