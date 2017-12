Sterkok uit Zutphen signature chef Café Americain Amsterdam

Sterkok Peter Gast van ’t Schulten Hues in Zutphen zwaait sinds vandaag de scepter in het beroemde Café Americain aan de Leidsekade in Amsterdam. Hij is er voor onbepaalde tijd aangesteld als signature chef en gaat de culinaire koers bepalen.

Zijn aanstelling heeft geen gevolgen voor het 't Schulte Hues zegt Gast: ,,Ik heb in Zutphen een uitstekende ploeg mensen en ik zal er regelmatig ook gewoon zijn. Het gaat er in het Amercain om een nieuw fris en modern brasserie-concept neer te zetten met mooie gerechten. Ik teken voor de kaart en het keukensysteem. Als het allemaal loopt, ben ik hier klaar.''

Hampshire Hotel

Peter Gast werkte in Zutphen al samen met Hampshire Hotel - 's Gravenhof, dat tegenover Het Schulten Hues ligt. Het Americain behoort ook tot de Hamshire keten. Gast: ,,De wensen van de consument veranderen ook op culinair gebied. Hotels en restaurants moeten zich daaraan aanpassen, maar hebben soms niet de juiste mensen of niet de juiste kwaliteit in huis om een dergelijke proces succesvol te leiden. Dan huren ze externe krachten in, waarvan wordt verwacht dat ze het wel kunnen. Bij Hamshire hebben ze dat vertrouwen klaarblijkelijk in me.''

Enkele jaren geleden werd Gast zo ook al ingehuurd om de keuken van Club Newport in Huizen te organiseren. In mei voerde hij in zijn eigen restaurant 't Schulten Hues een complete 'make over' door. Niet alleen met een nieuwe inrichting, maar ook een geheel nieuw, meer informeel concept.