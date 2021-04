Sterre uit Zutphen straalt na The Passion: ‘Moeilijk te bevatten dat 2,5 miljoen mensen naar mij gekeken hebben’

De nazivlag wapperde fier voor paleis Het Loo: hoe ‘fout’ waren kastelen en landgoede­ren in de oorlog?

27 maart Wat gebeurde er in de oorlog op onze landgoederen en kastelen? Weinigen weten het, maar het is vaak nog spannender dan je dacht. Zo hadden de Duitsers op de Oxerhof bij Deventer een spionnenschool ingericht, werd paleis Het Loo onder meer gebruikt als hersteloord (Kriegslazaret) en had de SS een opleidingsoord op landgoed Avegoor in Ellecom.