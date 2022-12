Stiefzoon ziet ‘rare figuren’ aan de deur komen voor zijn vader en wit poeder dat in papiertjes wordt gevouwen

Kinderen kunnen woensdag­mid­dag surprise maken in buurthui­zen in Warnsveld en Zutphen

Kinderen kunnen komende woensdag in de buurthuizen ’t Nut in Warnsveld en De Uitwijk in Zutphen surprises maken voor de viering van Sinterklaas op school of thuis. Het is een initiatief van Welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen voor basisschoolleerlingen in de groep 5 tot en met 8.

