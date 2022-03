Straat in Zutphen nog altijd chaos in ochtend- en avondspits: ‘Breng mijn kinderen maar met de bakfiets naar school’

Ze staat op de stoep van de Paulus Potterstraat nog even te praten. De grootste drukte is net achter de rug, de lessen zijn begonnen. Ellen Lansink heeft twee kinderen op twee scholen in de straat zitten. ,,Het is hier vaak heel erg druk: auto’s parkeren overal waar ze mogen parkeren en er zijn heel veel fietsers”, zegt ze wanneer de rust wat meer is teruggekeerd.