Stralend zonnig weer in Zutphen vandaag

Voor iedereen korting en voor minima meer: krijgen alle Zutphena­ren straks een Zut­phen-pas?

Een pas voor alle inwoners van Zutphen om korting te krijgen bij lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen. Tegelijkertijd moet het een laagdrempelige manier worden voor inwoners met een lager inkomen om gebruik te maken van zogenoemde minimaregelingen. Zutphen onderzoekt of het mogelijk is om vanaf 2025 zo'n Zutphen-pas in te voeren.