Bijzondere plek aan Zutphense Houtmarkt viert 125ste verjaardag: ‘Ik zet de wekker voor Het Volkshuis’

Het doek leek te vallen in 1987, maar een unieke horecalocatie in Zutphen overleefde. Het Volkshuis maakte een doorstart en viert deze maand een mijlpaal: de 125ste verjaardag. Het Volkshuis groeide uit tot de tweede huiskamer voor vele Zutphenaren. ,,Ik vond hier iets dat ik nergens anders in Zutphen tegenkwam.’’