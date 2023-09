Met video Nu nog grasveld vol caravans, maar koper heeft grootse plannen met bekende camping in Warnsveld

Nu is het nog een grasveld vol caravans, volgend jaar wordt het misschien een hippe woongemeenschap, compleet met sportschool, zwembad, voedselbos en restaurant. Investeringsmaatschappij Yoko Village, dat al eerder een project in Costa Rica is begonnen, wil eenzelfde project in het Achterhoekse dorp starten.