Strijd binnenstadbewoner tegen geluidsoverlast evenementen in Zutphen strandt bij Raad van State

De rechtbank verklaarde zich in oktober vorig jaar onbevoegd, omdat de rechter constateerde dat de evenementenkalender geen rechtsgevolg heeft en dus ook niet bij de rechter kan worden aangevochten. Plaatsing van een evenement op de kalender, brengt op zichzelf namelijk geen via de rechter afdwingbaar recht op een vergunning met zich mee. Van een toezegging door plaatsing op die kalender was volgens de rechtbank dan ook geen sprake.

De binnenstadsbewoner ging daartegen in beroep. De vermelding op de kalender kan volgens de man niet anders worden gezien dan als een toezegging dat de burgemeester bereid is de vergunning te verlenen. Evenementen op de evenementenkalender krijgen namelijk vrijwel altijd een evenementenvergunning, voerde hij onder anderen aan. Ook schreef de gemeente Zutphen bij de vaststelling van de kalender dat daarmee wordt beoogd om duidelijkheid te geven aan organisatoren van evenementen.

Geen rechtshandeling

De Raad van State geeft de man echter niet gelijk. Volgens het hoogste rechtsorgaan heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het vaststellen van de evenementenkalender geen rechtshandeling is. Het is namelijk niet noodzakelijk dat een evenement op de evenementenkalender vermeld staat voordat er een evenementenvergunning wordt verleend. Weliswaar is in 2017 en 2018 voor nagenoeg alle op de kalender geplaatste evenementen een evenementenvergunning verleend, maar - anders dan de binnenstadsbewoner meent - is er geen sprake van een onlosmakelijke samenhang tussen kalender en vergunning.