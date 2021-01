Strijd tussen Zutphense jeugdzorginstelling en gemeente in nieuwe fase: ambtenaren voor de rechter

Gedetineer­den in Oost-Nederland coronavrij: quarantai­ne gevangenis­af­de­lin­gen niet nodig

8 januari Gedetineerden van de gevangenissen in Zwolle, Zutphen en Lelystad hoeven vooralsnog niet in quarantaine. In geen van de drie Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) in Oost-Nederland hebben gevangenen de afgelopen dagen positief gereageerd op een coronatest.