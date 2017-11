Stroomstootwapens gevonden bij hennepkwekerij in Zutphen

Zieke vrouw (84) uit Zutphen gaat strijd aan met 'Kwelzorg'

26 november Ze is 84 jaar, Catherine Muilwijk. Een frêle vrouw. Kromgebogen. We zitten in haar kleine appartement, een hoog aan de Zutphense Karel Doormanstraat in het complex dat de Sterflat heet. Een appartement waaraan ze nu al twee weken gekluisterd zit. Wat te wijten is aan Welzorg, een aanbieder van zorg hulpmiddelen, zegt ze.