Stroomstoring treft twaalf straten in Zutphen

Plusov zegt beter voorbereid te zijn op nieuwe schooljaar

9:47 Vervoerscentrale PlusOV is bijna klaar voor de start van het nieuwe schooljaar, laat interim- directeur Jan Akerboom via zijn woordvoerder weten. Het speciaal leerlingenvervoer gaat maandag van start in de regio Zuid, de regio Midden en Noord volgen in de weken erna. De grootste groep leerlingen (tachtig procent) valt onder de regio Midden die op 27 augustus weer begint.