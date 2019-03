Strooptocht winkeldieven in Zutphen: chocoladepinda’s, plakband en... de Playboy

Werkgele­gen­heid groeit snelst in Lochem

6:00 In deze regio is de werkgelegenheid in de periode 2017-2018 het snelst gegroeid in de gemeente Lochem. Dat blijkt uit de werkgelegenheidsenquête die de provincie Gelderland heeft opgesteld. De groei van het aantal banen was in die periode in Lochem 4,3 procent.