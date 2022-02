Stuurhut aan flarden bij aanvaring met beruchte brug in Zutphen, treinverkeer komt weer op gang

Video Bizar tafereel in Zutphen: plezier­jacht knalt vol tegen Oude IJsselbrug aan

Een plezierjacht is vanmiddag frontaal in botsing gekomen met de Oude IJsselbrug in Zutphen. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe het schip stuurloos raakt. Vanwege het hoge water was het voor het plezierjacht onmogelijk om veilig onder de brug te varen.

22 juli