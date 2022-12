Susanne (43) schrikt zich steeds vaker een ongeluk in de supermarkt: ‘Ik probeer altijd prijzen te vergelijken’

MET POLL Grote muurschil­de­rin­gen in Hanzeste­den vallen niet overal in de smaak: ‘Mensen denken aan graffiti’

Weerstand, koudwatervrees en te weinig tijd. Van het plan om veertien grote muurschilderingen te maken in even zoveel Hanzesteden is slechts de helft gerealiseerd. Is het project daarmee mislukt? ,,De steden die wél willen, krijgen er meer voor terug.”

22 december