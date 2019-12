Taakstraf als je iemand doodrijdt met een mobiel in je hand, is dat nou soft gestraft?

Een Zutphense vrouw (48) reed met haar mobiel in de hand een fietser dood. Ze ging door rood en botste tegen het slachtoffer. Of ze ook belde, viel niet te bewijzen. Het OM eiste zes maanden cel. Ze kreeg 240 uur taakstraf. Een zwakke straf, vinden sommige burgers. Is dat zo?

We vragen het topadvocaten Jan Vlug (Deventer), Gerard Spong (Amsterdam) en Jan Boone (Utrecht). Ze speelden geen rol in deze zaak, maar maakten vergelijkbare zaken mee.

Is 240 uur taakstraf een lichte straf hier?

Nee, zeggen ze alle drie.

Vlug: ,,Ik stond verdachten bij in vergelijkbare zaken. Als ik een vergelijk maak, heeft deze vrouw een vrij hoge straf gekregen. 240 uur is de maximum-taakstraf, het betekent zes werkweken taakstraf! Ja: de aanrijding is een grote fout, een grote stommiteit, maar niets ging met voorbedachten rade. Erg belangrijk. Dan is 240 uur best veel.’’

Spong: ,,De rechtbank gaat uit van iets minder onvoorzichtig rijgedrag dan waar de officier van uitging. Dan daalt de strafmaat, logischerwijs. Alleen een telefoon vasthebben lijkt mij ook geen grote schuld op te leveren. Grove schuld kan wél een celstraf opleveren.’’

Volledig scherm Advocaat Jan Vlug © Vrijpleiters.nl

Is het makkelijk aan te tonen dat iemand belde terwijl hij reed? Dat bewijs ontbrak...

Vlug: ,,Nee. Dat zie je hier ook.’’

Boone: ,,De telefoon vasthebben is niet goed, aan het oor houden en bellen wordt als nóg slechter gezien. Juist daar is geen bewijs voor.’’

Vlug: ,,Dan zeggen mensen wel: het zal je dochter maar zijn, die doodgereden wordt. Aan de andere kant: het zal óók je dochter maar wezen die onterecht, zonder enig bewijs, veroordeeld wordt voor bellen en rijden en... Iemand doodrijden. In een goede rechtsstaat wordt iemand op bewijs veroordeeld en niet op onderbuik. De vrouw ontkent gebeld te hebben, er is geen bewijs. Dan is onze rechtsstaat gelukkig zo dat je niet onterecht veroordeeld wordt.’’

Boone: ,,Volgens de officier in deze zaak is er geen andere conclusie te trekken dan dat de vrouw met de telefoon aan haar oor zat… Bijna het enige dat hij zegt, zonder bewijs. Een zwakke argumentatie. Iedereen begrijpt dat een mobiel vasthebben niet wil zeggen dat je sowieso belt en dus nog meer afgeleid bent.’’

Volledig scherm Gerard Spong, advocaat uit Amsterdam. © Hans Puik

Wanneer is er wél een celstraf, als je iemand doodrijdt?

Vlug: ,,Pas als het een aanrijding is die niet iedereen kan overkomen. Laten we wel zijn: als we iedereen die ooit weleens telefonerend autoreed zouden verbieden te reageren op deze uitspraak, dan ben ik benieuwd hoeveel mensen nog recht van spreken hebben. Iedereen heeft het weleens gedaan en loopt hetzelfde risico als deze vrouw. 180 uur taakstraf zie je vaak. Celstraffen zie je doorgaans pas bij zoiets als straatraces. Als je dan iemand doodrijdt, is de verwijtbaarheid veel groter.’’

Spong: ,,Of als mensen hun route lang roekeloos reden, zie je celstraffen. Stoplicht na stoplicht negeren. Dat is dood door schuld en een totaal andere categorie, dan kan er wel twee jaar cel komen. Deze Zutphense zaak lijkt mij onvoorzichtigheid.’’

Volledig scherm Jan Boone in zijn kantoor. © Raphael Drent

Hoe zijn de zittingen van dit soort zaken?

Boone: ,,Je merkt dat de maatschappij meekijkt. Rechters denken: moet ik vrijspreken? Er is weinig bewijs. Om de goegemeente voldoening te geven, rolt er dan soms zo’n taakstraf uit. Terwijl: iemand is schuldig of onschuldig. Een beetje zwanger bestaat niet. Als iets niet bewezen kan worden, is daar vaak vrijspraak. Maar ik geloof dat een rechter soms rekening houdt met de commotie die bij vrijspraak ontstaat. Dan maar een taakstraf.’’