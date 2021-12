Tbs en celstraf voor Zutphenaar (35) die meisjes (8 en 14) dwong om naakt voor Ipad te verschijnen

Verdachten illegale vuurwerkop­slag Zutphen na anderhalve maand voorlopig vrij

De drie personen die worden verdacht van illegale vuurwerkopslag in een Zutphense garagebox, mogen hun proces in vrijheid afwachten. De rechtbank Overijssel besloot dat gisteren nadat de verdachten - twee Zutphenaren (20 en 25) en een man (23) uit Twello - ruim anderhalve maand in voorarrest hadden gezeten.

16 december