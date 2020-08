Te druk op de coronakermis Zutphen? Dan sluiten de deuren, inwoners kunnen drukte online bekijken

Topdrukte voor stadsgid­sen in Zutphen en Deventer, maar sommige populaire straatjes worden gemeden

28 augustus Stadswandelingen in Zutphen en Deventer waren al geliefd, maar deze zomer lijkt het alsof heel Nederland met een gids in de Hanzesteden op pad wil. Wel op afstand natuurlijk, maar of dan iedereen hoort wat er gezegd wordt?