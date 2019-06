Te vroeg gejuicht: nieuw hotel-restaurant in Zutphen voorlopig nog niet open

Na acht jaar leegstand zou er in juni eindelijk weer bedrijvigheid zijn in het historische pand aan de Marspoortstraat in Zutphen waar voorheen het inmiddels failliete Berkhotel De Kloostertuin zat. Dit beloofde Ayhan Sahin in mei nadat de gemeente Zutphen groen licht gaf voor het nieuwe hotel-restaurant 'tOer. Deze openingsdatum gaat Sahin niet halen. De Twellonaar verwacht niet eerder dan aan het einde van de zomer gasten te kunnen ontvangen in het pand aan de rivier de Berkel. ,,Wellicht zelfs het begin van het najaar’’, bekent zijn woordvoerder Patrick Dorrestein.