Tegenonderzoek claimt: aanjagende rol burgemeester Zutphen bij meldingen over ex-wethouder Werger

De Zutphense burgemeester Annemieke Vermeulen zou een aanjagende rol hebben gespeeld bij het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van ex-wethouder Laura Werger (VVD). Dat suggereert een tegenonderzoek dat in opdracht van Werger is opgesteld. Ook zouden klachten van inwoners over het gedrag van Werger (VVD) zwaar zijn aangezet.