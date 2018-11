Tegenvaller dorpshuizen Lochem: vergunning voor evenement blijft tijdrovende zaak

Omzet stamcel­bank Esperite uit Zutphen in 2017 met bijna 10 miljoen gedaald

12:57 Stamcelbank Esperite heeft na een aantal keer uitstel de jaarcijfers over 2017 gepubliceerd. De omzet van het bedrijf uit Zutphen als geheel kwam uit op 16,6 miljoen euro. Dat is een daling van 9,7 miljoen euro. De brutomarge is wel gestegen naar 66 procent.