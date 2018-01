Tekort aan vrijwilligers nekt buurtbussen in Gelderland

Het voortbestaan van buurtbussen in Gelderland komt in gevaar door een gebrek aan vrijwilligers. Dat stelt de regionale reizigers-organisatie ROCOV. Als er niet snel ingegrepen wordt, gaan er ritten uitvallen en verdwijnen mogelijk complete buslijnen. In Overijssel lijken de problemen minder nijpend.

De buurtbus is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk middel voor openbaar vervoer in Gelderland. In 2017 werden meer dan 600.000 passagiers vervoerd met kleine busjes die bestuurd worden door vrijwilligers. De buurtbusverenigingen zijn vooral actief in gebieden waar geen ander openbaar vervoer is. Voor veel inwoners van deze gebieden is het de enige mogelijkheid om het eigen dorp te verlaten met het openbaar vervoer.

In de provincie Gelderland zijn ruim dertig buurtbusverenigingen actief die samen meer dan vijftig buslijnen verzorgen. Daarvoor beschikken de verenigingen samen over 1.400 vrijwilligers. Dat lijkt veel, maar dat is het niet, legt ROCOV Gelderland-voorzitter Ben Mouw uit. ,,Veel vrijwilligers rijden maar een dagdeel in de week op de bus. Je hebt dus heel veel mensen nodig om een volledige dienstverlening te draaien.''

Pensioenleeftijd

Het aantal vrijwilligers neemt momenteel af. Mede door de gestegen pensioenleeftijd waardoor mensen korter vrijwilligerswerk kunnen doen. Zeker ook omdat je maar tot je 76ste een bus mag besturen. Daarna mag het niet meer van verzekeringsmaatschappijen. Een bijkomend probleem is dat werklozen niet op de buurtbus mogen rijden. Hoe graag ze dat ook zouden willen. Dat staat het UWV niet toe.

ROCOV Gelderland heeft in een brief aan de provincie hulp gevraagd om juist hier iets aan te doen. Om wél personen met een WW-uitkering in te zetten moeten de buurtbusverenigingen aangemerkt worden als een vereniging van algemeen nut. De ROCOV wil dat de provincie zich inzet om deze status te verlenen. De provincie Gelderland laat weten de problemen aan te kaarten in Den Haag, want in de Tweede Kamer moeten de regels veranderd worden.

De Buurtbusvereniging Elburg - Oldebroek herkent zich niet in de noodkreet van ROCOV. ,,Wij kennen geen problemen", zegt voorzitter Jan Verkerk uit Wezep. ,,We hebben op dit moment 47 vrijwilligers. En daarnaast is er nog een wachtlijst van 7 mensen. Ik hoor wel eens over tekorten bij andere buurtbussen, maar wij hebben niets te klagen."

Quote Je hebt dus heel veel mensen nodig om een volledige dienstverlening te draaien Ben Mouw

In Overijssel zijn er circa twintig buurtbusverenigingen die samen iets meer dan twintig buurtbuslijnen exploiteren. ,,Wij hebben vooralsnog geen signalen ontvangen dat er in Overijssel een nijpend tekort aan vrijwilligers aan het ontstaan is", vertelt Klaas Wierda van ROCOV Overijssel. ,,Dat wil overigens niet zeggen dat het probleem niet bestaat, maar wij zijn er in ieder geval niet van op de hoogte. Recentelijk werden er nog twee nieuwe buurtbuslijnen geopend in Salland. Die beschikken over voldoende vrijwilligers."

Oudgediende

Wierda doelt op de buurtbuslijn van Olst, via Heeten naar Raalte en de lijn van Heeten naar Deventer. Beide gingen afgelopen december van start. De buurtbus van Wilsum naar Zalk is een oudgediende en bestaat al dertig jaar. Vijf dagen in de week wordt er van 's ochtends vroeg tot begin van de avond gereden. Daarvoor zijn dertig vrijwilligers beschikbaar. ,,En dat is ruim voldoende", zegt Jennie Riezebos, verantwoordelijk voor de werving van nieuwe vrijwilligers. ,,We hebben geen problemen om de roosters rond te krijgen. Er zijn op dit moment drie langdurig zieken, maar we komen er niet door in de problemen."

De meeste chauffeurs doen eens in de twee weken een dienst van drie uur. Sommigen kruipen vaker achter het stuur. Wat is het geheim van de buurtbus Wilsum-Zalk? ,,We zorgen goed voor onze vrijwilligers", zegt Riezebos. ,,Ze krijgen twee kerstpakketten en we maken jaarlijks een leuk uitje. Vorig jaar naar museumboerderij Ot en Sien in Friesland."

Maar weet je wat het vooral is, zegt Riezebos na even nadenken. ,,Als je in Wilsum woont moet je 8 kilometer fietsen voordat je bij een station bent en 3 kilometer voor de dichtstbijzijnde bushalte. De buurtbus is cruciaal voor de mobiliteit. De mensen beseffen dat en steken de handen uit de mouwen om deze voorziening in de benen te houden. Ze vinden het dankbaar werk."