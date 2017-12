Tekort zwembad IJsselslag wordt aangevuld

De gemeenteraad in Zutphen is akkoord gegaan met aanvulling van tekorten bij zwembad De IJsselslag. In 2015 (82.483 euro) en 2016 (107.404 euro) ontstonden meteen al tekorten op de exploitatiebegroting van het in 2015 geopende zwembad.

Ook is een bedrag van 71.380 euro nodig vanwege niet gepleegde afschrijvingen in de afgelopen jaren. De raad stemde hier en daar met tegenzin in, aangezien er over 2016 nog geen jaarrekening is en die van het jaar daarvoor pas net beschikbaar is gekomen. “We hebben geen moeite met subsidie, maar er is nu geen volledig beeld”, vond D66’er Huibert Brouwer. Voorzitter Robby van den Broek van zwemvereniging De IJsselmeeuwen trekt bovendien de gemeentelijke onderbouwing van de financiële cijfers voor de komende jaren in twijfel.

Sommige partijen voelden er wel voor daarover eerst schriftelijke opheldering van wethouder Coby Pennings te krijgen voor ingestemd zou worden met aanvulling van de tekorten. Pennings sprak echter even later in de gemeenteraad over liquiditeitsproblemen bij het zwembad en noemde het daarom goed als de raad het geld nu toch al beschikbaar stelt aan de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ). “U noemt een doorrekening tot 2020 en daar zijn wij als college nog helemaal niet mee bezig”, richtte Pennings even daarvoor in het forum het woord aan Van den Broek.