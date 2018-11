Teleurstelling en boosheid vechten om voorrang in Warnsveld over sluiten van bieb

Boosheid en teleurstelling vechten in Warnsveld om voorrang na het bericht dat de bibliotheek in het dorp per 1 januari de deuren sluit.

In dorpshuis ‘t Warnshuus heerst door het aanstaande vertrek van de hoofdhuurder veel onzekerheid over de toekomst. Het bestuur van het multifunctionele dorpshuis voert de komende tijd gesprekken met de gemeente, maar er is weinig hoop op een gezonde financiële toekomst zonder bibliotheek.

Triest

Warnsvelders Jan en Jan van Filatelistenvereniging Zutphen en Omgeving zitten in de huiskamerachtige ruimte net naast de bibliotheek. ,,Alles draait om Zutphen, dat zie je maar weer. Het is heel triest.’' Hun vereniging is elke maandagmorgen in het dorpshuis aanwezig voor taxaties. ,,We kunnen het wel schudden hier in ‘t Warnshuus, het vertrek van de bibliotheek is een groot gemis.’'

Een derde Jan schuift aan, hij is vrijwilliger bij het dorpshuis in winkelcentrum Dreiumme. ,,Er gebeurt hier zoveel’', vertelt hij terwijl er een programma tevoorschijn wordt gehaald. ,,Er zijn bijvoorbeeld veel cursussen, beurzen en exposities. Ook het eetcafé heeft een belangrijke functie. Er komen veel mensen van buiten Warnsveld.’'

Schandalig