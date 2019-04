Tenor Gunneman: ‘Bach is de rode draad in mijn leven’

Tenor Henk Gunneman uit Zutphen zakt op 14 april de IJssel af naar Deventer, waar hij in de Bergkerk de hoofdrol speelt in een uitvoering van de Johannes-Passion. ,,Prachtig als je zo dienstbaar kunt zijn aan de muziek.”

Hij is - beaamt hij zelf - de dragende figuur bij de uitvoering van Bachs Johannes-Passion op Palmzondag in de Deventer Bergkerk. ,,Ik neem de evangelistenpartij voor mijn rekening, maar ook de aria’s, dus het volledige tenor-aandeel. Heftig, maar ik mag het graag doen.”

Zutphenaar Henk Gunneman (63) zong en zingt in de belangrijkste Nederlandse koren, hij toerde de hele wereld over. En toch... publiciteit is hem vreemd. Want Gunneman is een zeer bescheiden persoon. En, essentiëler nog, iemand die zich dienstbaar opstelt. ,,In de Johannes voelt het alsof ik de evangelist bén. Als onderdeel van het geheel. Ik kan daar ontzettend ontroerd van raken. Ik heb een keer met een amateurkoor in Groningen de Johannes gedaan. In Denemarken was er een moment waarop het allemaal zó samenviel: koor, orkest, evangelist... we werden gewoon opgetild, ik had de tranen in mijn ogen staan. Het verhaal speelde zich dóór ons af. Prachtig als je zo dienstbaar kunt zijn aan de muziek.”

En dan in het bijzonder aan de muziek van één componist die voor Gunneman met kop en schouders boven de anderen uitsteekt: ,,Johann Sebastian Bach is mijn grote muzikale spirituele leermeester. Ik kom altijd weer bij hem terug. Maar ja, wie niet? Bach is de rode draad in mijn leven.”

Niet dat hij eenkennig is, andere muziek staat ook op Gunnemans repertoire, totaal andere zelfs, zo is hij tegelijkertijd ‘bezig met Stockhausen’, moderne componist van ‘bijna onzingbare’ zangpartijen. ,,Ik zie er een uitdaging in”, zegt Gunneman.

Zwolle

En dat terwijl hij zijn beroepsleven in zijn geboorteplaats Zwolle begon als medewerker bij een handelsfirma in ijzerwaren voor de landbouw en de scheepvaart. ,,Het was de zaak van mijn vader, ik kwam er na de middelbare school terecht. Ben er vierenhalf jaar gebleven, toen zag ik het niet meer zitten. Maar ja: wat dan? Mijn vader speelde viool als bevlogen amateur in het Zwols Symfonie Orkest. En ik had op jonge leeftijd zes jaar pianoles gehad. Ik besloot alsnog voor de muziek te kiezen.”

Hij verhuisde naar Groningen vanwege ‘een vriendinnetje daar’, nam pianoles, en dat ging zo goed dat zijn leraar vroeg: is het conservatorium niet wat voor jou? ,,Na het voorbereidend jaar word je geacht lid te worden van het conservatoriumkoor en toen kwam ik erachter dat ik zingen veel leuker vond. Achter de piano voelde ik me vaak eenzaam, dat heb je niet als je zingt, al helemaal niet in een koor.”

Het gebeurt volgens Gunneman vaker dat zangers pas op wat latere leeftijd hun ware drive - het zingen dus - ontdekken. ,,Zelf heb ik veel te danken aan dirigent Cees Rotteveel, die heeft mij enorm gestimuleerd.”

Zang en muziek bepalen het leven van Gunneman, sinds 1997 Zutphenaar. Het bracht hem naar concertzalen in heel Europa, Japan en de VS. Hij deed mee aan menige Matthäus- en Johannes-Passion en ontwikkelde een ‘lichte voorkeur’ voor de, minder frequent uitgevoerde, Johannes. ,,Vooral vanwege de snelheid en de energie in het tweede deel. Dat steeds onmiddellijk moeten inspringen. Heerlijk.”