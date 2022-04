Terugkerende ‘Stem van Eefde’ kan zijn ploeg niet voorbij Teuge schreeuwen

Vorige week speelde Eefde een uitwedstrijd tegen Uni VV. Veel supporters gingen mee, maar toch was het stil langs de lijn. De gebruikelijke kreten als “Kom op Eefde, hey!”, waren even niet meer te horen. De gangmaker kon er een keertje niet bijzijn. Dit weekend was hij terug. Gerard Rood is een man van de club. Sinds dertien jaar is hij kantinebeheerder. Elke uit- en thuiswedstrijd staat hij langs de zijlijn, hij is bestuurslid en hij organiseert verschillende activiteiten. ,,Maar dat doe ik niet alleen, we doen dat met een hele groep”, wil Rood benadrukken.