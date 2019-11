Theater Hanzehof Zutphen verwelkomt nieuwe ‘bewoners’

Straat­beeld zonder kerstbomen dreigt voor Zutphen, Warnsveld en De Hoven

25 november Een grote verlichte kerstboom als middelpunt van het centrum of als blikvanger van het dorp. Het is de vraag of inwoners van Zutphen en Warnsveld dit jaar kunnen genieten van de sfeervolle kerstreuzen. De gemeente Zutphen heeft de kerstbomen wegbezuinigd. Vorig jaar plaatste Zutphen nog vier grote bomen op verschillende plekken in de gemeente.