Theo (85) uit Warnsveld fietste slechts één officiële wedstrijd, maar jaagt nu op het werelduurrecord: ‘Ik voel me kiplekker’

Het is een bijzonder en begeesterd duo. Ankoné en Duijn babbelen honderduit over hun passie: fietsen. Hun samenwerking begon ruim twee jaar geleden, toen de ernstig gewonde Duijn herstelde na een valpartij in een tijdrit. Hij brak daarbij onder andere een nekwervel. Ankoné: ,,Ik had Atty jaren eerder al ontmoet, op de oude ijsbaan in Deventer. We hadden af en toe contact, maar dat verwaterde een beetje. Totdat ik in de krant las dat Atty zo zwaar was gevallen. Ik ging bij 'm op bezoek en sindsdien hebben we regelmatig samen gefietst.’’