Theo Everts: Icoon en levensgenieter van regionale amateurvoetbal

Of het nou Witkampers, Reünie, Ruurlo of Brummen is, of Raalte en Nieuw-Heeten in het volgens Theo ‘zo verre Salland’, de geboren en getogen Zutphenaar was overal kind aan huis. Maar vooral in de hechte Zutphense voetbalwereld lopen de emoties dezer dagen hoog op. Zeker bij zijn grote liefde FC Zutphen, de fusieclub waar Theo bij voorloper SV Zutphen aan de boorden van de IJssel met zijn kroost zijn eerste pasjes op de velden zette. Maar net zo goed bij stadgenoten AZC, De Hoven en Be Quick waar Theo met zijn scherpe voetbalblik decennialang de deur plat liep met zijn verlepte, kartonnen krantenpasje uit de lang vervlogen tijd van de Gelders Overijsselse Courant (GOC). Overal tilde hij een regionaal voetbalverhaal boven het maaiveld uit. Met de hem zo kenmerkende kritische, maar positief opbouwende blik werd de journalistieke nestor overal aan de borst gedrukt.

WK 1974

Terwijl een journalistieke carrière niet voor de hand lag voor de medewerker van Thieme Meulenhoff, de uitgever van leermiddelen. Het WK voetbal van 1974 in Duitsland, waar het Oranje van Cruijff de wereld verbaasde maar de finale met 2-1 nipt verloor, opende de ogen van Everts. De kranten stonden dag na dag bomvol en vormden de inspiratiebron van de twintiger die met een vlotte babbel een plek afdwong als freelance-medewerker bij het Zutphens en Gelders Dagblad.

44 jaar

Het was de aftrap van 44 jaar regionaal amateurvoetbal. Zondag in, zondag uit aan de zijlijn en via de telefoon op zoek naar uitslagen, bizarre trainersquotes en nieuwtjes. Waar zijn jonge collega’s op de sportredactie, niet zelden nog tieners, na een paar seizoenen op jacht gingen naar een nieuwe journalistieke uitdaging, ontfermde Theo zich immer over de nieuwe sportaanwas. Die genoot van zijn kennis en vaardigheden op de jaarlijkse Deventer sportmedewerkersavond. Begin juni 2004 speelde de hoofdmacht van de nieuwe korfbalclub Devinco zijn allereerste wedstrijd tegen de sportredactie van de Stentor. De 22-2 nederlaag van de journalisten werd net wat draaglijker door de treffers van Theo, die op die verdwaalde vrijdagavond uit de kast kwam als gewezen korfballer.

Schunnige mop

Stappen en een borrel drinken met zijn jeugdige collega’s, het paste bij de levensgenieter uit Zutphen. Altijd goed voor een net iets te schunnige mop, altijd in voor een klein feestje op de redactionele zondagse sportavond. Theo genoot ervan in al die jaren bij Kluwer en Wegener, waarbij hij heel wat Deventer krantenkantoren van binnen zag. Aan de Zutphenseweg onder chef-sport Wil van der Plas, op de Brink met sportbaas Tom van den Berg en later aan de Keizerstraat met Dennis Arentsen vond Theo decennialang zijn weg.

Frankrijk

In 2014 vond hij het welletjes, Theo vond al dat eenzame thuiswerken op zondag maar niets en legde hij de redactietelefoon neer. Frankrijk lonkte nadrukkelijker dan ooit tevoren en van april tot september trok de Zutphenaar met zijn eega Dora – waarmee hij 48 jaar getrouwd was- naar hun vakantiehuis nabij de Mediterranee.

Het gezicht van de krant op de regionale velden werd gemist en Theo verlengde zijn werkzame leven bij de Stentor, waarvoor hij op zondag 4 februari nog op pad was in de tweede klasse. ‘Vorden te laat bij de les tegen koploper Spero’. Het zou uiteindelijk het laatste verhaal zijn van een uniek persoon. Slechts zelden zal een freelancer zijn neus langer aan het regionale sportvenster hebben gedrukt dan Theo, de man die het amateurvoetbal in zijn hart sloot. Een hart wat het totaal onverwachts begaf en een grote leegte achterlaat op de sportredactie van de Stentor.