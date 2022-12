Theo Vieberink (79) uit Zutphen ging dansend door het leven: ‘Zijn feestjes waren groter dan groot’

Met Timelapse De pratende muren van het ‘onderduik­huis­je’ uit Warnsveld; primeur voor Openlucht­mu­se­um

ARNHEM/ WARNSVELD - De opening van een voormalig vakantiehuisje uit Warnsveld voor het publiek, woensdag 14 december in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, is een ware primeur. Het verhaal van het zogenoemde ‘onderduikhuisje’ wordt verteld op een voor het museum compleet nieuwe manier.

