Thriller van Zutphenaar Hans Faber ziet alsnog het levenslicht: ‘De dood van Anne zette dat boek in de schaduw’

Zutphen neemt in de thriller over moord, belastingontduiking en witwasserij een voorname plaats in. In de Hanzestad woont een van de hoofdpersonen. Een vechtsporter, Hans Woudenberg, die een nogal dubieuze tapijthandel runt voor een Russische bankmedewerker die dood is opgevist uit de Amsterdamse Prinsengracht.