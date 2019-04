Thuiszorgreus Tzorg not amused over uitspraken Zutphense wethouder Ten Broeke

Bagels & Beans Zutphen opent komende zomer

6:00 De deuren van de vestiging van de snel groeiende lunch- en koffieketen Bagels & Beans in het centrum van Zutphen gaan komende zomer open. Het franchisebedrijf vestigt zich in een pand aan de Beukerstraat 85 en is druk bezig met de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden.