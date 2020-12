Tientallen jaren spleet een weg De Hoven in tweeën, op deze manier wordt de wijk in Zutphen weer één

,,We wachten hier al sinds 1976 op. Eindelijk is het zover.’’ Isabell Verhoef kan niet wachten tot het 2022 is. Naast dat de langverwachte rondweg dan eindelijk om haar wijk ligt, is dan ook de voormalige provincieweg aangepakt. De provincieweg die de wijk al tientallen jaren in tweeën splijt.