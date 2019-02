Tientallen ongeruste bezoekers bij informatieavond GGD in Eefde

Apeldoorn spil in investerin­gen BIA

11:23 Het Belgische bedrijf BIA investeert het komende jaar ongeveer 10 miljoen euro om zijn positie in Nederland te versterken. De helft daarvan gaat naar de bouw van een nieuw Nederlands hoofdkantoor en werkplaats in Apeldoorn. BIA's vestiging in Zutphen verdwijnt.