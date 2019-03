Tijd, ik heb er een moeizame verhouding mee

De tijd staat stil. Vanuit mijn slaapkamerraam kijk ik uit op de Wijnhuistoren, de mooiste toren van Zutphen. Hij is mijn ijkpunt in de ochtend en in de nacht. ‘s Nachts mooi verlicht brengt hij rust in mijn dromen, ’s ochtends als ik opschrik uit mijn slaap geeft hij de zekerheid van het uur, zodat ik nog even achterover kan vallen tot mijn wekker gaat. Tussen waak en slaap tel ik onbewust zijn slagen, als de hartslag van een liefde. Het carillon maakt me vrolijk als verdriet me verlamt, maar ergert me even hard als ik probeer een telefoongesprek te voeren. Het is bijna alsof ik de beiaard zie zitten, daar bovenin die toren, alsof ik zijn stemming voel, als hij met plezier de tune van de luizenmoeder speelt en met een iets zwaarder gemoed Bach laat klinken.