Tijd van verveling in coronatijd is voor Kelsey (14) uit Zutphen voorbij dankzij de jongereninloop

Intuïtie van wijkagent blijkt te kloppen: duo op fiets gaat minuten later volledig over de schreef in Zutphen

27 januari Een 52-jarige man is gistermiddag gewond geraakt in Zutphen. De politie was heel snel ter plaatse, want luttele minuten eerder had de wijkagent al een voorgevoel dat er iets niet in de haak was.