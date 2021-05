Tina Klumpen op en top vrouw, maar nog niet van binnen: ‘Ik schaam mij voor wat voor verschrikkelijke man ik toen was’

Tina Klumpen (58) is geboren als man, was verslaafd en kampte met PTSS. De Zutphense kwam ter wereld in Olst en groeide deels op in Heino. Haar zoon kwam om het leven na een dramatisch ongeval in Peru. Haar kleinkind woont daar nog. Momenteel ondergaat Tina de transitie van man naar vrouw. Ze schreef twee boeken. Wie ben ik als Tino en nu dus een boek als Tina: Wie ik ben. Het is een routebeschrijving voor iedereen, maar zeker ook voor mensen zoals zij.