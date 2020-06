Tiny houses in Zutphen nog ver weg, maar in omliggende gemeenten juist dichterbij

Organisa­tie sinter­klaas­in­tocht Zutphen is om: roetveeg­pie­ten in plaats van zwarte pieten

20 juni Bij de Sinterklaasintocht in Zutphen zullen later dit jaar vooral roetveegpieten te zien zijn. Het was de bedoeling dat roetveegpieten het gefaseerd over zouden nemen van zwarte pieten, maar door het wereldwijde racismedebat wil de organisatie van de intocht dit proces versnellen. Volgende week volgt een definitief besluit.