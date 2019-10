Tips gevraagd voor liedjes carrillon Lochem, maar ‘Sympathy for the devil’ kan niet

Na een half jaar met vier dezelfde liedjes per uur is het carrillon van de Gudulakerk in Lochem toe aan nieuwe nummers. Bewoners mogen suggesties indienen. Beiaardier Jan-Geert Heuvelman kijkt serieus naar de ingezonden ideeën en wijst bijna niets op voorhand af. ,,Maar sympathy for the devil kan niet. We willen niemand tegen het hoofd stoten.”

Elk half jaar wordt de speeltrommel van het carrillon met een doorsnee van zo'n anderhalve meter opengemaakt, kruipt er iemand in de trommel en worden alle pinnetjes eruit gehaald en opnieuw erin gezet. ‘Versteken’ heet dat. Die uitstekende pinnetjes bepalen welke klok op welk moment aanslaat. Als de pinnetjes goed staan, klinkt er een bekende melodie uit de kerktoren. ,,Dat luistert wel heel nauw”, zegt Heuvelman. . ,,Als je een pinnetje één of twee millimeter verkeerd legt, klinkt het vals of niet ritmisch.”

Volledig scherm De trommel met de pinnetjes, die het carrillon aanstuurt. © Jan-Geert Heuvelman

Heuvelman, van beroep part-time beiaardier en deels leraar, komt uit Rijssen en zorgt daar ook dat het carrillon in het dorp blijft spelen. ,,Alleen werkt die veel eenvoudiger. Die is computergestuurd en ik kan er vanaf mijn telefoon met een app nieuwe nummers op zetten.”

Alle genres

In Lochem speelt het carrillon elk kwartier een nummer en dat wordt elk uur herhaald. Na een half jaar is het daarom nu tijd voor verversing en zijn er dus vier nieuwe titels nodig. ,,Dat moet een mix worden van vrolijke, bekende, herkenbare en meezingbare nummers. Het mag van alle genres zijn”, zegt Heuvelman. ,,En alle inwoners moeten zich in een paar van de nummers herkennen. Voor de wat ouderen gelovigen dus bijvoorbeeld iets bekends van een kerkkoor en voor de jongere die niet per se nog geloven, een veel luchtiger nummer.”

Op dit moment Speelt het carrillion nog Thank you for the music (Abba), Always look at the bright sight of life (Monty Python), een kerkkoor met het Laudate omnes gentes en het kinderliedje Kom mee naar buiten allemaal. Ook deze nummers werden aan de hand van suggesties van bewoners gekozen. ,,Het is van alles wat: vrolijk, kerkelijk, niet-kerkelijk... Het leuke is dat je ook tips binnen krijgt uit allerlei genres", zegt Heuvelman. ,,Ik zorg vervolgens voor een goede mix. Nee, het is niet de meeste stemmen gelden. Tenzij een bepaald nummer heel vaak genoemd wordt, dan weeg ik dat wel zwaar mee.”

Volledig scherm Beiaardier Jan-Geert Heuvelman © Jan-Geert Heuvelman

Gevoelig

De liedjes mogen in ieder geval niemand echt tegen de borst stuiten. Hoewel alleen de melodie te horen is, kan een lied met de titel Sympathy for the Devil niet. ,,Mensen herkennen aan de melodie ook de titel en zingen mogelijk de tekst mee. Zo'n tekst ligt natuurlijk gevoelig bij gelovigen.”

De eerste tip voor het komende najaar is al binnen: Ik ben vandaag zo vrolijk van Herman van Veen. ,,Dat kan er best eentje worden. Maar ik hou natuurlijk ook rekening met de omstandigheden. De volgende cyclus is voor de herfst en de winter. Dus het stuk Zomer uit De vier jaargetijden van Vivaldi zal het niet halen.”