Toch miljoenen voor Zutphense buurt om honderden woningen van het gas af te halen

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Corona laait op in Salland, maar er is ook goed nieuws uit Oost-Nederland

17:18 In Oost-Nederland zijn er in het afgelopen etmaal 730 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 65 minder dan gisteren. In de regio IJsselland steeg het aantal mensen met corona flink, met ruim honderd meer dan gisteren. In Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal besmettingen juist.