Toilet in binnenstad: hoognodig of niet?

Mannen kunnen terecht bij het openbare urinoir aan de Berkelkade in Zutphen. Maar waar moet een vrouw naartoe als ze in de binnenstad van Zutphen nodig moet?

De Zutphense binnenstad is toe aan openbare toiletten. Dat vinden het CDA en de PvdA. Begin november zal een motie van de twee partijen in de forumvergadering worden besproken. Inwoners van Zutphen zien de noodzaak van een openbaar toilet niet zo.

,,Eerlijk gezegd heb ik er nooit echt bij stilgestaan. Ik woon namelijk vlak in de buurt." Aan het woord is Rein Rutten. Samen met collega Robin de Weerdt werft hij op de markt leden voor D66. De Weerdt: ,,Overdag kun je naar de Hema of naar café Pico. En elke kroeg heeft een fatsoenlijk toilet. Maar als mensen er echt last van hebben, dan moet het er komen. Daarnaast zijn er voor de mannen bij het uitgaan urinoirs, maar voor de vrouwen is het lastiger."

IJsselkade

In de hele binnenstad is er maar één permanent urinoir, aan de Berkelkade. Daarnaast zijn er twee urinoirs in de binnenstad die 's nachts uit de grond omhoog komen. Voor vrouwen is er niks beschikbaar. Volgens Lidie Bodde uit Zutphen zou het een goed idee zijn als er een openbaar toilet komt. ,,Nu er steeds meer toerisme in Zutphen is, denk ik dat het zeker voor vrouwen handig is. Er mag wel een mooi toilet aan de IJsselkade komen." Zelf ervaart ze weinig last van het gebrek aan openbare toiletten. ,,Als ik echt naar het toilet moet, dan ga ik naar een café waar ik vaker kom en laat ik wat kleingeld achter."