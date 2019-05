Toxicoloog Tennekes had dus tóch gelijk: landbouwgif is desastreus voor bijen (en de rest van de wereld)

video Jelle (26) groeit uit tot filmheld na autobrand bij Zutphen: ‘Hopelijk heb ik nu mijn straf gehad’

13:07 Jelle de Wit (26) uit Dieren verbaast zich erover dat hij in korte tijd van chauffeur van een vuilnisauto kon uitgroeien tot een bekende Nederlander. Dankzij het hilarische filmpje waarop te zien is dat zijn auto volledig in rook opging bij de IJsselbrug in Zutphen. Een meesterwerk, al zegt hij het zelf. ,,Ik word omgetoverd tot een nationale volksheld.’’